Massimo Boldi in lacrime: il ricordo commovente della moglie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Massimo Boldi ricorda la moglie a Oggi è un altro giorno con delle parole davvero commoventi, ecco quali. L’attore milanese è uno degli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno e proprio dopo aver suonato la batteria che è stato il suo primo amore, ha parlato della moglie. Si tratta di Marisa Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ricorda laa Oggi è un altro giorno con delle parole davvero commoventi, ecco quali. L’attore milanese è uno degli ospitinuova puntata di Oggi è un altro giorno e proprio dopo aver suonato la batteria che è stato il suo primo amore, ha parlato. Si tratta di Marisa

Advertising

Gioiaste1 : Accedo la tv, metto su rai1 e becco un'intervista a Massimo Boldi... E il mio pensiero va alla diretta di ieri sera ???? #prelemi - Uthra_me : Massimo Boldi intervistato come se fosse un attore! - franciiscooo8 : Ma massimo boldi sta con la figlia di zucchero - eugeniogaltieri : RT @shelshapira: #OggiEUnAltroGiorno come avrà fatto Massimo Boldi a passare per comico e ora definito addirittura 'artista'? Misteri - shelshapira : #OggiEUnAltroGiorno come avrà fatto Massimo Boldi a passare per comico e ora definito addirittura 'artista'? Misteri -