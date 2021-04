Advertising

napolipiucom : Lombardo smentisce Agnelli: 'Caso Suarez, inviai una mail al presidente' - gilnar76 : Caso Suarez, Agnelli: “Fece tutto Paratici”. Ma il romanista Lombardo lo smentisce: “Informai il presidente” #Asr… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardo smentisce

La Repubblica

E per 24 ore hanno riempito il web di insulti verso l'ex governatore, conditi dalle ... Mentre il legale prepara le carte, il figlio dell'ex governatore, su tutte le furie,punto per ......della Regione Letizia Moratti lo: 'E' solo il 5%'. Ma una percentuale analoga a quella fornita da Pavesi l'aveva stimata giorni fa il componente del Comitato tecnico scientifico...ALTRE NOTIZIE - Continua a tenere banco il caso Luis Suarez nella Juventus. Il presidente bianconero Andrea Agnelli nega di aver mai avuto un ruolo nella procedura e scarica tutta la responsabilità su ...MILANO - Il Tribunale di Milano ha accolto l'istanza di legittimo impedimento "per motivi di salute" presentata dal legale di Roberto Maroni e ha deciso di far slittare al 14 luglio l'udienza del proc ...