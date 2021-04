Lewandowski può lasciare il Bayern Monaco: pronta ad aprirsi l’asta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il futuro di Robert Lewandowski potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco: è la bomba lanciata da alcuni giornali tedeschi. Il polacco è ancora uno degli attaccanti più forti in circolazione e il suo contratto con il club bavarese è in scadenza nel 2023. Si è confermato un grandissimo realizzatore ed è un giocatore in grado di fare reparto da solo: la media gol è veramente altissima. E’ ancora considerato come una stella per il reparto avanzato, si tratta di un classe 1988 e può garantire ancora stagioni ad altissimo livello. E’ un punto di riferimento per il Bayern Monaco, ma a sorpresa potrebbe materializzarsi al cessione al termine della stagione. Il futuro di Lewandowski Foto di Noushad Thekkayil / AnsaTanti club in Europa sono disposti a follie per assicurarsi le prestazioni di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il futuro di Robertpotrebbe essere lontano dal: è la bomba lanciata da alcuni giornali tedeschi. Il polacco è ancora uno degli attaccanti più forti in circolazione e il suo contratto con il club bavarese è in scadenza nel 2023. Si è confermato un grandissimo realizzatore ed è un giocatore in grado di fare reparto da solo: la media gol è veramente altissima. E’ ancora considerato come una stella per il reparto avanzato, si tratta di un classe 1988 e può garantire ancora stagioni ad altissimo livello. E’ un punto di riferimento per il, ma a sorpresa potrebbe materializzarsi al cessione al termine della stagione. Il futuro diFoto di Noushad Thekkayil / AnsaTanti club in Europa sono disposti a follie per assicurarsi le prestazioni di ...

