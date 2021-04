L’AUTUNNO DI CANALE 5: GFVIP, TU SI QUE VALES, SCHERZI A PARTE, ALL TOGETHER NOW E LE FICTION (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mentre si va verso l’estate, i dirigenti tv stanno lavorando per preparare i palinsesti autunnali tra show, reality e FICTION che ci intratterranno a partire dal mese di settembre. Le numerose indiscrezioni, oltre alle scontate conferme visti i dati d’ascolti, permettono di ipotizzare lo schema di CANALE 5 per il prossimo autunno. Partiamo dalla domenica e dalle parole di Paolo Bonolis in merito agli speciali serali di Avanti un Altro. “Ora ci saranno nove puntate e probabilmente ce ne saranno altre 5 o 6 dopo l’estate. Però poi mi auguro che se debba esserci una prima serata ci sia una vera prima serata più che un preserale addobbato perché è un po’ faticoso farlo”. Poi si passa ad Alfonso Signorini, già impegnato con la composizione del cast del suo terzo GF Vip di fila. “Da tre settimane sto lavorando al cast, sugli opinionisti la testa non ce ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mentre si va verso l’estate, i dirigenti tv stanno lavorando per preparare i palinsesti autunnali tra show, reality eche ci intratterranno a partire dal mese di settembre. Le numerose indiscrezioni, oltre alle scontate conferme visti i dati d’ascolti, permettono di ipotizzare lo schema di5 per il prossimo autunno. Partiamo dalla domenica e dalle parole di Paolo Bonolis in merito agli speciali serali di Avanti un Altro. “Ora ci saranno nove puntate e probabilmente ce ne saranno altre 5 o 6 dopo l’estate. Però poi mi auguro che se debba esserci una prima serata ci sia una vera prima serata più che un preserale addobbato perché è un po’ faticoso farlo”. Poi si passa ad Alfonso Signorini, già impegnato con la composizione del cast del suo terzo GF Vip di fila. “Da tre settimane sto lavorando al cast, sugli opinionisti la testa non ce ...

