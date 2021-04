Iveco T - Way Lo specialista del fuoristrada | 510 cv e 4x4

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Si chiama T - Way, ed e' il nuovo veicolo per applicazioni off - road di. Estrema robustezza, prestazioni elevate e affidabilita' le sue caratteristiche principali, garantite dal telaio in ...

La cabina condivide il design confortevole della gamma, ed e' disponibile in due versioni: corta AD e lunga AT con tetto basso o alto. Il sedile di guida, comodo ed ergonomico, e' abbinato ...Lo ha detto Luca Sra , Chief Operating OfficerTruck Business Unit, all'evento di lancio del nuovoT -, erede del Trakker, e destinato a essere protagonista assoluto del segmento dell'...Progettato per le missioni off-road, l'IVECO T-Way va a completare le nuove gamme della Casa di Torino, declinate nell'X-Way (il crossover pesante) e S-Way ...Si chiama T-Way, ed e' il nuovo veicolo per applicazioni off-road di Iveco. Estrema robustezza, prestazioni elevate e affidabilita' le sue caratteristiche principali, garantite dal telaio in acciaio a ...