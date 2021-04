In vendita a Capri la villa di Christian De Sica (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’attore italiano mette in vendita la proprietà di Capri, un’incantevole villa ideale per chi desidera possedere un immobile di charme in uno dei luoghi più esclusivi al mondo. Siamo a Capri, perla del Tirreno e gioiello dell’Arcipelago Campano, un luogo magico in cui soggiornarono grandi artisti come lo scrittore D.H. Lawrence e altri nomi storici del panorama letterale e mediatico. Ed è proprio in questa location unica che si trova la casa dell’attore e comico Christian De Sica: una splendida villa in stile Caprese che, recentemente, è stata messa in vendita per chiunque desideri avere un immobile di charme in uno dei luoghi più esclusivi al mondo. “La prima volta che vidi Capri fu quando avevo nove anni – racconta ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’attore italiano mette inla proprietà di, un’incantevoleideale per chi desidera possedere un immobile di charme in uno dei luoghi più esclusivi al mondo. Siamo a, perla del Tirreno e gioiello dell’Arcipelago Campano, un luogo magico in cui soggiornarono grandi artisti come lo scrittore D.H. Lawrence e altri nomi storici del panorama letterale e mediatico. Ed è proprio in questa location unica che si trova la casa dell’attore e comicoDe: una splendidain stile Caprese che, recentemente, è stata messa inper chiunque desideri avere un immobile di charme in uno dei luoghi più esclusivi al mondo. “La prima volta che vidifu quando avevo nove anni – racconta ...

Advertising

zazoomblog : In vendita villa di De Sica a Capri. Si chiama «I quattro venti» - #vendita #villa #Capri. #chiama - FirenzePost : In vendita villa di De Sica, a Capri. Si chiama «I quattro venti» - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Capri, in vendita la villa di lusso di Christian De Sica - romatoday : In vendita la villa di Christian De Sica a Capri: 250 mq con vista su Baia di Napoli e Golfo di Salerno… - repubblica : Capri, in vendita la villa di lusso di Christian De Sica -