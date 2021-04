Fortnite: niente versione xCloud, Epic Games contrasta Microsoft – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fortnite non arriverà su xCloud di Microsoft: lo svela Epic Games; i motivi sono esattamente quelli che vi aspettate.. Epic Games non pubblicherà Fortnite su xCloud, la piattaforma di game streaming di Microsoft: questo è quanto si scopre tramite una nuova deposizione, parte del processo in corso tra Epic e Apple, resa pubblica da poco. Lo sviluppatore del battle royale vede infatti xCloud come un servizio che fa competizione alla sua offerta PC e per questo non vuole rendere disponibile Fortnite su xCloud. Jeo Kreiner, vice presidente del business development presso Epic, è stato interrogato riguardo al motivo per il … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 aprile 2021)non arriverà sudi: lo svela; i motivi sono esattamente quelli che vi aspettate..non pubblicheràsu, la piattaforma di game streaming di: questo è quanto si scopre tramite una nuova deposizione, parte del processo in corso trae Apple, resa pubblica da poco. Lo sviluppatore del battle royale vede infatticome un servizio che fa competizione alla sua offerta PC e per questo non vuole rendere disponibilesu. Jeo Kreiner, vice presidente del business development presso, è stato interrogato riguardo al motivo per il … Notizie giochi ...

New Pokémon Snap - recensione Già riuscendo in questo otterrete un punteggio niente male, ma se riusciste ad includere altri ... Non ce la sentiamo quindi di consigliarlo a chi viva di Pane e Fortnite/Warzone/Etc. o a chi trova i ...

Giovani, preferite giocare a Fortnite o guardare lo Spezia? E niente, mi rubano subito l'occhio, e in ben che non si dica mi ritrovo col pilota automatico, ... 'Ragazzo, queste sono le figurine di Fortnite, sai il gioco...le Panini non le ho al momento, mi ...

Fortnite Crew: Salva il Mondo tra i contenuti del pacchetto di maggio Epic Games ha annunciato i contenuti esclusivi per gli abbonati al servizio Fortnite Crew del mese di maggio 2021, scopriamole insieme.

