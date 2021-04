Fed lascia tassi invariati Powell | La ripresa si rafforza | ma non è ancora compiuta

Advertising

OvileItalia : RT @Agenzia_Ansa: La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. #ANSA - AtomiseToi : ?? URGENTE La Fed lascia invariati i tassi zero, nonostante un ritorno alla forza economica e un'aspettativa di a… - danruper : RT @Agenzia_Ansa: La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. #ANSA - IlCastiga : RT @Agenzia_Ansa: La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. #ANSA - giornaleradiofm : Fed: tassi fermi, confermato piano acquisti asset da 120 mld: (ANSA) - ROMA, 28 APR - La Fed lascia invariati i tas… -

Ultime Notizie dalla rete : Fed lascia

Si muove in frazionale ribasso Wall Street, in attesa delle decisioni della. Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,33%, mentre, al contrario, si muove intorno alla ... chesul tappeto ...La Banca centrale Usainvariati gli strumenti di politica monetaria e resta aperta a qualunque intervento si rivelasse necessario. L'economia si rafforza ma i rischi rimangono. L'orientamento non cambia. Non c'è ...La Fed intanto ha lasciato i tassi di interesse invariati tra lo 0 e lo 0,25%. Confermato anche il programma mensile di acquisto di obbligazioni ...La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. L'attività economica e il mercato del lavoro si sono rafforzati: l'inflazione è salita ma riflette fa ...