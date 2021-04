Ex terroristi arrestati, la mossa serve alla Francia ma piace anche all'Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le “ombre rosse” è il nome del dossier riguardante i sette ex- terroristi Italiani arrestati in Francia. Le “ombre sovraniste” sono quelle che Emmanuel Macron vuole fugare in questa lunga e non scontata campagna presidenziale che si gioca anche sul terreno della sicurezza e legalità. Negli ultimi tre mesi tutti i principali istituti di rilevazione sono concordi: se si votasse oggi, in base ai diversi campioni di elettori interrogati, Marine Le Pen arriverebbe in testa al primo turno. Solo cinque giorni fa è successo che il presidente francese è andato allo scontro proprio con la leader del Fn, dopo un attentato a Rambouillet, di cui è stata vittima una poliziotta francese di 49 anni uccisa a coltellate da un uomo di nazionalità tunisina. Quanto accaduto oggi in parte, anche se non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le “ombre rosse” è il nome del dossier riguardante i sette ex-niin. Le “ombre sovraniste” sono quelle che Emmanuel Macron vuole fugare in questa lunga e non scontata campagna presidenziale che si giocasul terreno della sicurezza e legalità. Negli ultimi tre mesi tutti i principali istituti di rilevazione sono concordi: se si votasse oggi, in base ai diversi campioni di elettori interrogati, Marine Le Pen arriverebbe in testa al primo turno. Solo cinque giorni fa è successo che il presidente francese è andato allo scontro proprio con la leader del Fn, dopo un attentato a Rambouillet, di cui è stata vittima una poliziotta francese di 49 anni uccisa a coltellate da un uomo di nazionalità tunisina. Quanto accaduto oggi in parte,se non ...

poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - ilfoglio_it : Il sobrio comunicato di Draghi alla notizia dell'arresto in Francia (in accordo con l'Italia) di 7 ex terroristi ro… - fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex terroristi rossi degli Anni di Piombo. Draghi: “Soddisfazione, la memoria di questi atti… - AndreaAsilo : RT @MarcoSanavia1: L’intellettuale di sinistra che straparla nel programma di rai radio3 Fahrenheit, ovviamente si dichiara contraria all’… - RitaBartolomei : RT @GabrieleCane1: #Brigaterosse #Parigi Titoli: 'Arrestati a Parigi 7 ex terroristi rossi '. Domanda. Perché anche dopo 30 anni un ladro… -