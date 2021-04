Eto’o campione di solidarietà | l’iniziativa per il suo Camerun

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Samuelanche fuori dal campo. L’ex attaccante di Inter e Sampdoria si è infatti contraddistinto per una iniziativa benefica inSamuelcampiona di. Nuova iniziativa benefica da parte dell’ex attaccante della Sampdoria in favore del: ilex Inter e Barcellona ha consegnato al Ministro della Saluteese venti nuove ambulanze per affrontare l’emergenza Covid-19. L’ex giocatore ha poi commentato il suo gesto attraverso i propri canali social: «È stato un grande onore poter fare questo per il mio paese in modo che più persone possano essere aiutate in situazioni di emergenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.