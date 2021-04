Ddl Zan, via libera alla calendarizzazione (ma non si sa quando). Il relatore sarà il leghista Ostellari: “La maggioranza è spaccata” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Primo via libera alla calendarizzazione del disegno di legge contro l’omotransfobia al Senato dopo settimane di polemiche, rimpalli, pressing e resistenze. Anche se la situazione rimane molto tesa: il ddl dovrebbe essere incardinato entro maggio, ma ancora non è chiaro quando. Il voto in commissione Giustizia di Palazzo Madama è passato con 13 sì e 11 no. A chiedere da tempo l’avvio della discussione sono Pd, M5s, Leu e Italia viva. Contrario il centrodestra. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera il 4 novembre 2020. La commissione Giustizia, dopo l’ennesimo stop di ieri, ha messo ai voti i provvedimenti considerati prioritari da ogni gruppo parlamentare (ognuno ne ha indicati tre). Fra gli altri appunto, il disegno di legge contro l’omotransfobia, che ha avuto 13 voti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Primo viadel disegno di legge contro l’omotransfobia al Senato dopo settimane di polemiche, rimpalli, pressing e resistenze. Anche se la situazione rimane molto tesa: il ddl dovrebbe essere incardinato entro maggio, ma ancora non è chiaro. Il voto in commissione Giustizia di Palazzo Madama è passato con 13 sì e 11 no. A chiedere da tempo l’avvio della discussione sono Pd, M5s, Leu e Italia viva. Contrario il centrodestra. Il provvedimento è stato approvato in prima letturaCamera il 4 novembre 2020. La commissione Giustizia, dopo l’ennesimo stop di ieri, ha messo ai voti i provvedimenti considerati prioritari da ogni gruppo parlamentare (ognuno ne ha indicati tre). Fra gli altri appunto, il disegno di legge contro l’omotransfobia, che ha avuto 13 voti ...

