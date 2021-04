Contro Il giubilo per gli arresti in Francia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Non partecipo al clima diper gliin. Negli anni del terrorismo, che erano i miei vent’anni passati a Torino, ero unterrorista (così mi definiva mio padre con molta inquietudine), ero collaboratore di questurini e carabinieri e magistrati, organizzatore di delazioni di massa, di scioperi, di documenti e ricerche per dire la verità su un fenomeno, la violenza in fabbrica e fuori, che inquinava severamente la storia del movimento operaio e minacciava la democrazia e lo stato, con i quali noi comunisti togliattiani e amendoliani ci identificavamo senza riserve, fino a assumerci rischi seri, girare armati con l’autorizzazione del ministero dell’Interno, cambiare abitazione e guardarci le spalle. Avevo una smania di giustizia efferata, emozionato dal delitto e dalla sorte delle vittime; sapevo ...