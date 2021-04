Chiara Ferragni, si mostra dopo un mese dal parto: scatta la polemica (Di mercoledì 28 aprile 2021) dopo la sorella Valentina Ferragni, anche Chiara Ferragni ha voluto lanciare un messaggio di body positive. Nonostante le buone intenzioni, le parole dell’influencer hanno scatenato la polemica. IL MESSAGGIO CHE DIVISE – Recentemente Chiara ha deciso di mostrare in un Reels il suo corpo ad un mese dal parto. A questi scatti, la donna ha voluto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021)la sorella Valentina, ancheha voluto lanciare un messaggio di body positive. Nonostante le buone intenzioni, le parole dell’influencer hanno scatenato la. IL MESSAGGIO CHE DIVISE – Recentementeha deciso dire in un Reels il suo corpo ad undal. A questi scatti, la donna ha voluto L'articolo

Advertising

callmediggia : RT @AleMissesR5: sono stanca di leggere tweet del genere, lo ripeto per l'ennesima volta: il body positivity solo quando volete voi. Valent… - manuhellt : RT @danversyd: mia nipote di 8 anni che mi dice “chiara ferragni è il mio idolo” dopo aver visto gli oreo con il suo marchio nella mia stan… - Luminita_04 : RT @valtscn: sono pronta a battermi per Valentina Ferragni contro chiunque, qualcun* (coug cough cam*ha*ke) sta marciando sulla questione,… - danversyd : mia nipote di 8 anni che mi dice “chiara ferragni è il mio idolo” dopo aver visto gli oreo con il suo marchio nella… - federicomyangel : RT @AleMissesR5: sono stanca di leggere tweet del genere, lo ripeto per l'ennesima volta: il body positivity solo quando volete voi. Valent… -