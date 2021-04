Cappato e Welby assolti anche in Appello per il suicidio assistito di Davide Trentini (Di mercoledì 28 aprile 2021) assolti. Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti dai giudici della Corte d’Assise d’Appello dall’accusa di aiuto al suicidio offerto al 53enne Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, deceduto in una clinica in Svizzera il 13 aprile 2017. Viene dunque confermata la sentenza di assoluzione di primo grado. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021). Minae Marcosono statidai giudici della Corte d’Assise d’dall’accusa di aiuto alofferto al 53enne, malato di sclerosi multipla, deceduto in una clinica in Svizzera il 13 aprile 2017. Viene dunque confermata la sentenza di assoluzione di primo grado.

