Brembo: shopping in Spagna, acquista J.Juan (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Brembo ha acquisito il 100% di J.Juan, storica azienda spagnola attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti per motociclette. Il corrispettivo della transazione è stimato in 70 milioni di euro: sarà pagato "utilizzando la liquidità disponibile ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili", spiega una nota. Il valore della transazione (enterprise value) è pari a 73 milioni di euro. L'acquisizione è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust e il perfezionamento dell'operazione è atteso nella seconda metà del 2021. J.Juan è stata fondata nel 1965, ha sede a Gavà (Barcellona) e opera con tre stabilimenti in Spagna e uno in Cina che producono in particolare tubi freno, componente strategico per la sicurezza dell'impianto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) -ha acquisito il 100% di J., storica azienda spagnola attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti per motociclette. Il corrispettivo della transazione è stimato in 70 milioni di euro: sarà pagato "utilizzando la liquidità disponibile ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili", spiega una nota. Il valore della transazione (enterprise value) è pari a 73 milioni di euro. L'acquisizione è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust e il perfezionamento dell'operazione è atteso nella seconda metà del 2021. J.è stata fondata nel 1965, ha sede a Gavà (Barcellona) e opera con tre stabilimenti ine uno in Cina che producono in particolare tubi freno, componente strategico per la sicurezza dell'impianto ...

