Billie Eilish rivela i dettagli del suo atteso secondo disco in uscita il prossimo 30 luglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Billie Eilish ha rivelato i dettagli del suo atteso secondo disco, 16 tracce inedite che comporranno “Happier Than Ever”, in uscita per Darkroom/Interscope Records il prossimo 30 luglio. L’album, già disponibile per il pre-order/add/save , arriva dopo il successo del disco di debutto che ha regalato a Billie Eilish diversi Grammy e record mondiali “WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?” (disco certificato doppio platino in Italia) e così come il disco di debutto anche “Happier Than Ever” è stato scritto e prodotto dalla 19enne Billie Eilish e dal fratello FINNEAS a Los Angeles. Ad anticipare ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 28 aprile 2021)hato idel suo, 16 tracce inedite che comporranno “Happier Than Ever”, inper Darkroom/Interscope Records il30. L’album, già disponibile per il pre-order/add/save , arriva dopo il successo deldi debutto che ha regalato adiversi Grammy e record mondiali “WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?” (certificato doppio platino in Italia) e così come ildi debutto anche “Happier Than Ever” è stato scritto e prodotto dalla 19ennee dal fratello FINNEAS a Los Angeles. Ad anticipare ...

Advertising

lifestyleblogit : Billie Eilish: quando esce il prossimo album - - effettomusic : BILLIE EILISH: rivela il titolo, tracklist e la data di uscita del suo nuovo album “HAPPIER THAN EVER”. - infoitcultura : Billie Eilish, il nuovo album ‘Happier Than Ever’ esce a giugno - infoitcultura : Billie Eilish, il nuovo album si intitola ‘Happier Than Ever’ e uscirà tra poco - infoitcultura : Billie Eilish annuncia la data di uscita del nuovo album 'Happier Than Ever' -