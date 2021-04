Arrestati a Parigi sette ex brigatisti, tre sono latitanti. Addio alla Dottrina Mitterand che dava asilo ai terroristi italiani (Di mercoledì 28 aprile 2021) sono stati Arrestati sette ex membri delle Brigate Rosse, che da anni avevano trovato riparo in Francia. Altri tre sarebbero irreperibili e sono ricercati. L’annuncio dell’Eliseo arriva dopo che nei primi giorni di aprile si era riaperta una trattativa tra il governo italiano e quello francese per l’estradizione di diversi ex militanti di varie organizzazioni terroristiche che da circa 30 anni godevano in Francia del diritto d’asilo. Una protezione nata a metà degli anni ’80 con l’introduzione della cosiddetta “Dottrina Mitterand”, voluta dal presidente socialista francese nel 1985. La trattativa era partita dal 2019 con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede fino ad arrivare alla stretta finale nei primi giorni di aprile, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021)statiex membri delle Brigate Rosse, che da anni avevano trovato riparo in Francia. Altri tre sarebbero irreperibili ericercati. L’annuncio dell’Eliseo arriva dopo che nei primi giorni di aprile si era riaperta una trattativa tra il governo italiano e quello francese per l’estradizione di diversi ex militanti di varie organizzazioniche che da circa 30 anni godevano in Francia del diritto d’. Una protezione nata a metà degli anni ’80 con l’introduzione della cosiddetta “”, voluta dal presidente socialista francese nel 1985. La trattativa era partita dal 2019 con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede fino ad arrivarestretta finale nei primi giorni di aprile, ...

