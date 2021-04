Amburgo-Karlsruher giovedì | ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Rischia di essere un’altra stagione deludente per l’che non vince da quattro partite e ha ancora una volta compromesso le due chance di promozione, come già successo lo scorso anno. Ilmanca l’appuntamento con la vittoria invece da sei uscite, in cui ha ottenuto solo cinque pareggi. E’ evidente però che la delusione InfoBetting: Scommesse Sportive e