“A casa Grillo dormivo | non ho partecipato a nessuno stupro di gruppo” | la versione di Francesco Corsiglia confermata dai tre amici

(Di mercoledì 28 aprile 2021) All’indomani della notizia che Beppeavrebbe chiesto “indagini conoscitive” su Silvia (nome di fantasia) la 19enne studentessa italo-svedese che ha denunciato di essere stata violentata la notte del 17 luglio 2019 dal figlio del comico, Ciro, e da tre suoi, emergono nuovi dettagli sulla vicenda del presuntodiavvenuto nella villa di Porto Cervo, in Sardegna. Il giovanee i suoi tre, indagati dalla Procura di Tempio Pausania, secondo quanto scrive l’Ansa, potrebbero chiedere il rito abbreviato nel caso in cui venissero rinviati a giudizio. Questa scelta consentirebbe un consistente sconto di pena, fino ad un terzo, e permetterebbe di celebrare il processo durante l’udienza preliminare, senza dibattimento, sulla base di ...

In tutto questo, tacciono solo il padrone diCiro e il quarto indagato, Edoardo Capitta, il ... E il "lavoro difensivo" del nervosissimosenior, non necessariamente concordato dai coindagati ...... i whatsapp pieni di strategie che Goffredo Bettini spediva da, Ciampolillo diventato un modo ... Passano un bel po' di grillini, ma parlarci è tempo perso: sull'efferato discorso diin ...In caso di rinvio a giudizio da parte della procura di Tempio Pausania, Ciro Grillo e i tre amici accusati di violenza sessuale potrebbero chiedere ...La giornalista di Di Martedì ha provato a intercettare il comico genovese che non ha voluto rilasciare dichiarazioni su quel filmato in "difesa del figlio" ...