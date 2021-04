Whatsapp audio: una nuova funzione per i messaggi vocali (Di martedì 27 aprile 2021) Mandare messaggi vocali sta diventando un’impresa? Niente panico, Whatsapp ha la soluzione per velocizzare l’invio degli audio, i dettagli Negli ultimi tempi Whatsapp è al centro del mirino, visto che molti utenti hanno cancellato la propria iscrizione per trasferirsi sulla piattaforma Telegram che a quanto pare ha più utilità e garantisce la privacy. Così per L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021) Mandaresta diventando un’impresa? Niente panico,ha la soluzione per velocizzare l’invio degli, i dettagli Negli ultimi tempiè al centro del mirino, visto che molti utenti hanno cancellato la propria iscrizione per trasferirsi sulla piattaforma Telegram che a quanto pare ha più utilità e garantisce la privacy. Così per L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

eisorosa : la prof non si è accorta di avere il mic aperto e stava ascoltando audio su whatsapp ???? - INSVMNIAXRE : @flckrmvind sei in presenza? altrimenti ti mando un audio su whatsapp - GrimmyCullivan : Prima scrivevo tutto su un'app ma ho notato che appena sveglia facevo un sacco di errori e non avevo voglia di scri… - Gionongioiosa : sono così egocentrica che riascolto i miei audio su whatsapp perché amo la mia voce - Radio24_news : RT @24Mattino: ??In diretta fino alle 9 su @Radio24_news ??L’attualità in mezz’ora di oggi #27aprile ??I vostri commenti al 349 2386666 sms… -