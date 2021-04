Veerman | la sorpresa del campionato olandese

(Di martedì 27 aprile 2021) Aspetta la telefonata del ct De Boer , potrebbe diventare il nome adell' Olanda nella lista dei convocati per l' Europeo . Somiglia a De Roon , uno dei segreti dell' Atalanta delle ...

Corriere dello Sport.it

Aspetta la telefonata del ct De Boer , potrebbe diventare il nome adell' Olanda nella lista dei convocati per l' Europeo . Somiglia a De Roon , uno dei ... tiro da fuori area: Joeyè ...Mediano o mezzala, 22 anni, sette gol e nove assist in Eredivisie: è il gioiello dell’Heerenveen, il club che ha lanciato in passato anche Huntelaar e De Roon, ora decisivo negli schemi dell’Atalanta ...