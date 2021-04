Variante indiana, i due positivi in Veneto erano stati in pellegrinaggio sul Gange. «Famiglia non contagiata» (Di martedì 27 aprile 2021) Il video delle migliaia di devoti che si erano immersi nel fiume Gange, violando le norme anti-Covid, avevano subito fatto il giro del mondo. Ora quelle immagini tornano d'attualità in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 aprile 2021) Il video delle migliaia di devoti che siimmersi nel fiume, violando le norme anti-Covid, avevano subito fatto il giro del mondo. Ora quelle immagini tornano d'attualità in...

