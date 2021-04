Ultime Notizie Serie A: gli aggiornamenti del 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 8.45 – Nasce la Roma di Sarri – La Gazzetta dello Sport illustra quella che probabilmente sarà la Roma di Maurizio Sarri. Spazio a Zaniolo e idea Mkhitaryan falso nueve alla Mertens. I dettagli. Ore 8.30 – Effetto domino sulle panchine in Serie A – L’addio di Pirlo alla Juventus potrebbe innescare un effetto domino sulle panchine della Serie A con Sarri, Allegri e Spalletti pronti a tornare. Lo scenario. Ore 8.20 – Zhang pronto a tornare – Il presidente dell’Inter sarà in Italia a partire da giovedì mentre venerdì saluterà la squadra ad Appiano Gentile prima della partenza per Crotone. I dettagli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 8.45 – Nasce la Roma di Sarri – La Gazzetta dello Sport illustra quella che probabilmente sarà la Roma di Maurizio Sarri. Spazio a Zaniolo e idea Mkhitaryan falso nueve alla Mertens. I dettagli. Ore 8.30 – Effetto domino sulle panchine inA – L’addio di Pirlo alla Juventus potrebbe innescare un effetto domino sulle panchine dellaA con Sarri, Allegri e Spalletti pronti a tornare. Lo scenario. Ore 8.20 – Zhang pronto a tornare – Il presidente dell’Inter sarà in Italia a partire da giovedì mentre venerdì saluterà la squadra ad Appiano Gentile prima della partenza per Crotone. I dettagli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

