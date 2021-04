Tutti al mare dal 1º maggio in Toscana | ma per i balneari si profila «un caos organizzativo»

Advertising

TNannicini : Un anno di dolore non può farci voltare lo sguardo dalle tragedie del Mediterraneo. Siamo tutti coinvolti. La ricos… - SandraBattisti : RT @AuxiliumCoop: “Che si torni a soccorrere e salvare; salvando la vita degli altri preserveremo anche la nostra umanità dall’imbarbarimen… - gpp58 : RT @AuxiliumCoop: “Che si torni a soccorrere e salvare; salvando la vita degli altri preserveremo anche la nostra umanità dall’imbarbarimen… - Marco_europa : RT @AuxiliumCoop: “Che si torni a soccorrere e salvare; salvando la vita degli altri preserveremo anche la nostra umanità dall’imbarbarimen… - ArmandaGelsomin : RT @stefany5961: Per vivere con serenità, dovremmo avere tutti un piccolo rifugio vista mare (Claudio Del Pizzo) ?? #BuongiornoATutti #mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti mare

Ancora morti insulla rotta dei migranti delle Canarie: il servizio di salvataggio marittimo spagnolo ha ... Un elicottero ha portato gli scampati ?gravemente disidratati ? sull'isola del El ...... Biggie Bash chi è nel video lo mostra, perlomeno svelando auno dei suoi punti deboli. Come ... noi come benzina in questo mondo di plastica Nuoto veloce come un barracuda, in questodi ...Nel nord della regione, un itinerario double face che mescola il piacere di visitare luoghi unici al mondo, col gusto autentico di guidare la moto su un bel percorso tutte curve ..."Il corpo di mio marito si trova ancora a bordo della nave che comandava. L'imbarcazione si trova ora all'ancoraggio a poche miglia dal porto di Jakarta in Indonesia - racconta la donna, che assieme a ...