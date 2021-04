Tunic - prova

Leggi su eurogamer

(Di martedì 27 aprile 2021) Il mondo videoludico è uno splendido arcobaleno dalle sfumature differenti. Alcuni giocatori preferiscono le tonalità sgargianti, talvolta esagerate, altri preferiscono le nuance pastello, tenui e delicate. Ebbene, anche i gusti sono ovviamente diversi, così come i prodotti che il mercato ci offre.rientra in quella palette di colori terribilmente graziosa e che, con la sua eterea semplicità, conquista i nostri cuori senza troppi fronzoli. Maturare un pensiero simile dopo averto una demo significa già tanto; quest'ultima, tra l'altro, non va neanche di pari passo coi progressi attuali di sviluppo. Insomma, abbiamo scoperto un diamante più che grezzo e ci è già parso deliziosamente piacevole. Una tenerissima volpe, protagonista del gioco, ci ha accompagnato per tutto il tempo nel totale e costante silenzio. Nella demo infatti non è presente ...