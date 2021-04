Traffico internazionale di droga, operazione dei Ros in sei province (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - I carabinieri del Ros, con il supporto dei colleghi dei Comandi provinciali di Torino, Ancona, Cagliari, Nuoro, Savona e Ragusa, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Torino su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 9 persone. Gli accusati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al Traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della transnazionalità. Leggi su agi (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - I carabinieri del Ros, con il supporto dei colleghi dei Comandi provinciali di Torino, Ancona, Cagliari, Nuoro, Savona e Ragusa, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Torino su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 9 persone. Gli accusati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della transnazionalità.

