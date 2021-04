Tennis | Severin Luthi | “Roger Federer è ancora un po’ indietro per forma fisica”

Advertising

Lo dice l'allenatore di Roger Federer,Luthi, in merito alla condizione fisica dell'ex numero uno del mondo a tre settimane dal rientro nel circuito Atp previsto a Ginevra nella seconda metà ...Non arrivano buone notizie in vista del ritorno in campo di Roger Federer . A rivelarlo è l'allenatore dello svizzero,Luthi , che ha parlato a Sfr : ' Si allena intensamente, ma non con la frequenza necessaria per prepararsi al meglio ad un torneo. E' indietro sulla tabella di marcia in termini di ...Non lo vedremo in campo prima della settimana successiva a quella degli Internazionali d'Italia, ma il nome di Roger Federer continua ad aleggiare, quasi come un fantasma, sul circuito ATP. Lo svizzer ...Ormai il ruolo di Severin Luthi, storico allenatore o forse è meglio definirlo accompagnatore nei tornei di Roger Federer, comprende anche quello di entrare in contatto con la stampa durante i prolung ...