Stranieri sfruttati, malpagati e alloggiati in un rudere: azienda sequestrata per caporalaggio, arriva il commissario (Di martedì 27 aprile 2021) TOLENTINO - I controlli sull'emersione degli Stranieri tolgono il coperchio a fenomeni di sfruttamento e caporalaggio . Come quello scoperto in un'azienda di Tolentino . Covid, nelle Marche altri 223 ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 27 aprile 2021) TOLENTINO - I controlli sull'emersione deglitolgono il coperchio a fenomeni di sfruttamento e. Come quello scoperto in un'di Tolentino . Covid, nelle Marche altri 223 ...

Advertising

novalis : Read my Apr 20 Newsletter featuring “Operai stranieri sfruttati e fitofarmaci non autorizzati nei campi, sette…” - Akinato72444362 : RT @fattoquotidiano: Operai stranieri sfruttati e fitofarmaci non autorizzati nei campi, sette arresti tra Latina e Venezia - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Operai stranieri sfruttati e fitofarmaci non autorizzati nei campi, sette arresti tra Latina e Venezia - leone52641 : RT @paolorm2012: Operai stranieri sfruttati e fitofarmaci non autorizzati nei campi, sette arresti tra Latina e Venezia - Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: Operai stranieri sfruttati e fitofarmaci non autorizzati nei campi, sette arresti tra Latina e Venezia -