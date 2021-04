Starfield sempre più vicino? Nuovi indizi sul lancio dell' atteso gioco

(Di martedì 27 aprile 2021)potrebbe arrivare nel 2021 e, probabilmente, potrebbe essere mostrato all'E3 di giugno. Secondo lo YouTuber MrMattyPlays che ha scopertosulla data di uscita di, sembra che Bethesda abbia depositato un nuovo copyright per i titolo e la parte sorprendente è che è datato 2021. MrMattyPlays riferisce che uno dei suoi contatti a Bethesda afferma chedovrebbe effettivamente essere lanciato entro la fine del 2021. Per sostenere questa affermazione, MattyPlays ha anche mostrato il sito web ufficiale di Bethesda mostrando che ilha effettivamente il copyright con la data di quest'anno. Leggi altro...

Ricordiamo in ogni caso che lo sviluppo diè stato inevitabilmente rallentato per via ... Infine, èda chiarire la situazione riguardante l'esclusività del gioco , dopo l'acquisizione ...