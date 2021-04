Sondaggi elettorali SWG | il Movimento 5 Stelle perde un punto in una settimana

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 27 aprile 2021) L’ultimaè stata dura per il. Si è reso esplicito e formale lo strappo con Davide Casaleggio, che rappresenta l’anima storica del, mentre la prospettiva di una leadership di Giuseppe Conte rimane reale ma non è stata ancora resa ufficiale. Anche questo è alla base del calo delsecondo idi SWG, che registrano una riduzione dell’1% per questo partito rispetto a 7 giorni fa. E che è ora al 17,4%. Non ne beneficiano gli alleati del PD però, che rimangono fermi al 19,1%. È invece il centrodestra a crescere. In particolare il suo partito principale, la Lega, che riguadagna il 0,6%, andando al 21,8%. E aumenta le distanze dagli alleati/rivali di ...