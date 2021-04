Sondaggi elettorali Demopolis: il Pd torna davanti a FDI, calo Lega (Di martedì 27 aprile 2021) Il Pd torna davanti a Fratelli d’Italia mentre la Lega perde consensi. Sono i dati evidenziati dagli ultimi Sondaggi elettorali Demopolis condotti ad aprile. Secondo la rilevazione, il Carroccio rispetto a marzo perde sei decimi calando al 22,4%. Il Pd, che dopo le dimissioni di Zingaretti era sprofondato in terza posizione, torna a crescere e supera Fratelli d’Italia attestandosi al 19%. Il punto di consenso guadagnato nell’ultimo mese è dovuto all’arrivo di Enrico Letta che ha rivoluzionato i vertici del partito puntando su una squadra nuova e soprattutto sulle quote rosa. Fratelli d’Italia, nonostante il sorpasso dei dem, continua ad incrementare i propri voti passando dal 18% al 18,2%. In questo modo il partito guidato da Giorgia Meloni aumenta il ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 27 aprile 2021) Il Pda Fratelli d’Italia mentre laperde consensi. Sono i dati evidenziati dagli ultimicondotti ad aprile. Secondo la rilevazione, il Carroccio rispetto a marzo perde sei decimi calando al 22,4%. Il Pd, che dopo le dimissioni di Zingaretti era sprofondato in terza posizione,a crescere e supera Fratelli d’Italia attestandosi al 19%. Il punto di consenso guadagnato nell’ultimo mese è dovuto all’arrivo di Enrico Letta che ha rivoluzionato i vertici del partito puntando su una squadra nuova e soprattutto sulle quote rosa. Fratelli d’Italia, nonostante il sorpasso dei dem, continua ad incrementare i propri voti passando dal 18% al 18,2%. In questo modo il partito guidato da Giorgia Meloni aumenta il ...

