«Siamo sempre gentili con i nostri corpi, parliamone bene e ringraziamoli perché ci fanno vivere ogni giorno» (Di martedì 27 aprile 2021) Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Amiamo in nostro corpo. Non usa giri di parole Chiara Ferragni. Che lancia un messaggio a tutte le donne: fare della body positivity una filosofia di vita. L’imprenditrice, mamma bis da poco più di un mese, ha pubblicato su Instagram un video subito dopo aver fatto training per tornare in forma. Mostrando la pancia post-partum e i segni della gravidanza. X Leggi anche › Emily Ratajkowski in bikini dopo il parto. Chiara Ferragni: «Come puoi avere quel corpo?» ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 aprile 2021) Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Amiamo in nostro corpo. Non usa giri di parole Chiara Ferragni. Che lancia un messaggio a tutte le donne: fare della body positivity una filosofia di vita. L’imprenditrice, mamma bis da poco più di un mese, ha pubblicato su Instagram un video subito dopo aver fatto training per tornare in forma. Mostrando la pancia post-partum e i segni della gravidanza. X Leggi anche › Emily Ratajkowski in bikini dopo il parto. Chiara Ferragni: «Come puoi avere quel corpo?» ...

10_Smarti : Nel calcio, come nella vita, “DOPO” è sempre troppo tardi. Potevamo e dovevamo fare di più in 180’, TUTTI e da SUB… - amnestyitalia : Da sempre, siamo fermamente contrari alla pena di morte, in tutti casi e ovunque. Perché è una violazione dei dirit… - BeppeSala : Oggi celebriamo la Festa della #Liberazione, a cui sono particolarmente legato perché descrive quel che siamo, come… - fabioschiano : @marcovaldismi @battitomilan7 Aspetta, Conte ha sempre detto che almeno l'1% di possibilità di vincere la vuole in… - sangiuss__ : ame comunque siamo proprio un bel fandom,tranne i tossici che stanno ovunque, rimaniamo sempre unite e sosteniamo s… -