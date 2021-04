Sanità: intergruppo parlamentare, ‘su anziani avviare cambiamento culturale’ (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Gli anziani come leva del sistema sociale ed economico. Non un costo, insomma, ma, piuttosto, un’opportunità per la nostra società. è quanto emerso oggi dalla terza riunione dell’intergruppo parlamentare per tutelare la longevità voluto dal vicepresidente del Senato, Paola Taverna, che ha presieduto l’incontro a cui hanno dato il proprio contributo il sottosegretario all’Istruzione, Barbara Floridia, Francesco Florenzano, presidente di Upter e il professor Francesco Saverio Mennini, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il ministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha portato il suo contributo con un videomessaggio. ‘Dall’incontro- spiega Taverna ‘ è emerso come sia importante educare la coscienza collettiva alla centralità degli anziani nella nostra società. Si tratta di far ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Glicome leva del sistema sociale ed economico. Non un costo, insomma, ma, piuttosto, un’opportunità per la nostra società. è quanto emerso oggi dalla terza riunione dell’per tutelare la longevità voluto dal vicepresidente del Senato, Paola Taverna, che ha presieduto l’incontro a cui hanno dato il proprio contributo il sottosegretario all’Istruzione, Barbara Floridia, Francesco Florenzano, presidente di Upter e il professor Francesco Saverio Mennini, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il ministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha portato il suo contributo con un videomessaggio. ‘Dall’incontro- spiega Taverna ‘ è emerso come sia importante educare la coscienza collettiva alla centralità deglinella nostra società. Si tratta di far ...

Advertising

TV7Benevento : Sanità: intergruppo parlamentare, 'su anziani avviare cambiamento culturale'... - NurseTimes : ?? Nurse Times On. Mammì e Zolezzi (M5S): il lockdown non fermerà le nascite: InfoNurse - Al via l’intergruppo parla… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Melanoma, esposizione a pesticidi aumenta il rischio: Lo rivala una metanalisi condotta dall’Intergruppo Mela… - NurseTimes : ?? Nurse Times Melanoma, esposizione a pesticidi aumenta il rischio: Lo rivala una metanalisi condotta dall’Intergru… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità intergruppo Sanità: intergruppo parlamentare, 'su anziani avviare cambiamento culturale' Gli anziani come leva del sistema sociale ed economico. Non un costo, insomma, ma, piuttosto, un'opportunità per la nostra società. È quanto emerso oggi dalla terza riunione dell'Intergruppo parlamentare per tutelare la longevità voluto dal vicepresidente del Senato, Paola Taverna, che ha presieduto l'incontro a cui hanno dato il proprio contributo il sottosegretario all'...

Farmaci, 16mila terapie avanzate in sperimentazione ... organizzato ieri da FortuneItalia con l'Intergruppo parlamentare Scienza e Salute, ...Pierpaolo Sileri evidenzia che 'nell'anno della pandemia abbiamo capito l'importanza di adeguate risorse in sanità. ...

Sanità: intergruppo parlamentare, 'su anziani avviare cambiamento culturale' Metro Gli anziani come leva del sistema sociale ed economico. Non un costo, insomma, ma, piuttosto, un'opportunità per la nostra società. È quanto emerso oggi dalla terza riunione dell'parlamentare per tutelare la longevità voluto dal vicepresidente del Senato, Paola Taverna, che ha presieduto l'incontro a cui hanno dato il proprio contributo il sottosegretario all'...... organizzato ieri da FortuneItalia con l'parlamentare Scienza e Salute, ...Pierpaolo Sileri evidenzia che 'nell'anno della pandemia abbiamo capito l'importanza di adeguate risorse in. ...