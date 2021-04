Sale la fiducia dei consumatori e delle imprese

(Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2021 l'Istat stima un incremento sia dell'indice del clima didei(da 100,9 a 102,3) sia dell'indice composito del clima di(da 94,2 a 97,3). Tutte le componenti dell'indice dideisono in aumento. Il clima economico e quello personale passano, rispettivamente, da 90,2 a 91,6 e da 104,5 a 105,9. Il clima corrente aumenta da 96,7 a 97,4 e quello futuro, che registra l'incremento più marcato,da 107,1 a 109,6.Per quel che riguarda le, si registra un miglioramento dellain tutti i settori osservati. In particolare, nell'industria manifatturiera l'indiceda 101,9 a 105,4 e nelle costruzioni ...

Il clima corrente aumenta da 96,7 a 97,4 e quello futuro, che registra l'incremento più marcato,da 107,1 a 109,6. Per quel che riguarda le imprese, si registra un miglioramento dellain ...