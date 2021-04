Reddito cittadinanza a mafiosi e loro familiari | 76 denunce

(Di martedì 27 aprile 2021) Sono ritenute responsabili di aver ottenuto indebitamente ildiutilizzando dichiarazioni false, nonché omettendo informazioni dovute. Per questo motivo i Carabinieri del Comando provinciale di Catania, insieme a quelli del locale Nucleo Ispettorato Lavoro, hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 76 persone. Di queste, 25 hanno personalmente richiesto ed ottenuto il beneficio pur essendo stati condannati per mafia, circostanza ostativa alla concessione. Le rimanenti 51 persone, di cui 46 donne, hanno invece richiesto ed ottenuto il beneficio, omettendo di comunicare che all’interno del proprio nucleo familiare vi fosse tra i destinatari deldianche un proprio congiunto gravato da sentenze di condanna definitive per associazione di tipo mafioso. La Procura ...

Advertising

SusannaCeccardi : E pensare che Tridico vorrebbe addirittura estendere a tutti gli immigrati il reddito di cittadinanza. Inammissibil… - LegaSalvini : ++ LA VERITÀ: «MAXI INDAGINE SUL REDDITO DI CITTADINANZA AGLI EXTRACOMUNITARI» ++ - LegaSalvini : ?? DAGOSPIA: 'MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A PADOVA CONTRO I FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA'. Nei… - AndreaAsilo : RT @4everAnnina: Sono sicura che chi va al cinema alle 3 di mattina ha il reddito di cittadinanza e non ha una beata da fare. #zonagialla - benq_antonio : STRAORDINARIO! Catania 76 persone sono state denunciate per indebita percezione del #redditodicittadinanza. 25 ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

Carabinieri del comando provinciale di Catania e del Nil hanno denunciato 76 persone per indebita percezione deldi. Venticinque sono persone già condannate per mafia, le altre 51, comprese 46 donne, hanno ottenuto il beneficio omettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c'era ...Oggi al via l'iniziativa 'I talenti deldi. Ri - parti con l'export', il progetto promosso da Anpal Servizi e Ice - Agenzia in partnership con la Regione Abruzzo, che prevede ...Andava avanti così dall’aprile del 2019: mafiosi e consorti col reddito di cittadinanza. A scoprirlo i carabinieri del Comando provinciale di Catania che, d’intesa con il Nucleo Ispettorato del lavoro ...Mafiosi e consorti col reddito di cittadinanza. A scoprirlo i carabinieri del Comando provinciale di Catania che, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno individuato e denunciato 76 ...