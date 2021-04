Recovery, Meloni: “No voto a scatola chiusa, ci asteniamo da giudizio” (Di martedì 27 aprile 2021) “Le risorse” del Recovery “sono l’ultima occasione che abbiamo per dare prestigio a questa Nazione. Davvero pensate che sia giusto, normale o responsabile che il Parlamento voti un documento di tali portata, forse di portata storica per il Paese, senza aver avuto il tempo necessario a leggere questo Piano? Pensate che sia normale, giusto e responsabile votarlo a scatola chiusa?”. Lo ha detto Giorgia Meloni nella dichiarazione di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Recovery, aggiungendo che “purtroppo ci sono troppe risposte che rimangono drammaticamente inevase”. ”Il Parlamento su questo Piano” che prevede 250 mld di euro, “forse il documento più importante della storia repubblicana, è stato ignorato, permettetemi di dire, deriso…”, ha aggiunto la leader ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) “Le risorse” del“sono l’ultima occasione che abbiamo per dare prestigio a questa Nazione. Davvero pensate che sia giusto, normale o responsabile che il Parlamento voti un documento di tali portata, forse di portata storica per il Paese, senza aver avuto il tempo necessario a leggere questo Piano? Pensate che sia normale, giusto e responsabile votarlo a?”. Lo ha detto Giorgianella dichiarazione dialla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul, aggiungendo che “purtroppo ci sono troppe risposte che rimangono drammaticamente inevase”. ”Il Parlamento su questo Piano” che prevede 250 mld di euro, “forse il documento più importante della storia repubblicana, è stato ignorato, permettetemi di dire, deriso…”, ha aggiunto la leader ...

