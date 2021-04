Recovery, Fietta (Fond. Inarcassa): “Scommessa per futuro, serve efficienza” (Di martedì 27 aprile 2021) “Il nuovo governo con il Pnrr sta portando avanti quella che è la Scommessa per il futuro del nostro Paese. In questa operazione deve però riuscire a portare efficienza, tempi certi e verifiche sicure su quelli che sono i percorsi. Parliamo di infrastrutture, innovazione e di sensibilità ecologica e anche tutto ciò che si lega al superbonus”. Così, con Adnkronos, Franco Fietta, presidente di Fondazione Inarcassa, che rappresenta ingegneri e architetti. Obiettivi condivisibili, secondo Fondazione Inarcassa, che non condivide però i mezzi con i quali il governo punta a raggiungerli. “Se si pensa -sottolinea- di riuscire a ottenere tempi certi e qualità del prodotto attraverso l’appalto integrato, e dall’altra parte portando maggiore disponibilità di ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) “Il nuovo governo con il Pnrr sta portando avanti quella che è laper ildel nostro Paese. In questa operazione deve però riuscire a portare, tempi certi e verifiche sicure su quelli che sono i percorsi. Parliamo di infrastrutture, innovazione e di sensibilità ecologica e anche tutto ciò che si lega al superbonus”. Così, con Adnkronos, Franco, presidente diazione, che rappresenta ingegneri e architetti. Obiettivi condivisibili, secondoazione, che non condivide però i mezzi con i quali il governo punta a raggiungerli. “Se si pensa -sottolinea- di riuscire a ottenere tempi certi e qualità del prodotto attraverso l’appalto integrato, e dall’altra parte portando maggiore disponibilità di ...

