(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Botta e risposta in aula tra il presidente Robertoe il capogruppo di Fdi, Francesco. "Siamo in un posto serio, che è il Parlamento, e non si può fare il gioco delle tre carte. Io non so se lei è più impegnato nella campagna elettorale napoletana e ha meno tempo da dedicare ai regolamenti...", dice il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia rivolto atornando sulla questione dei tempi a disposizione per l'esame del Pnrr e il voto sulle comunicazioni del premier Mario Draghi. Ribatte il presidente: "Io da tre anni a questa parte mi24 ore su 24 della, questo è il mio ruolo".

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Fico a Lollobrigida, 'io mi occupo di Camera 24 ore su 24'... - kiara86769608 : RT @scannavo: #recovery, @Roberto_Fico costretto a gestire i ritardi del governo apre con fatica la seduta sulle comunicazioni di #Draghi.… - TV7Benevento : Recovery: Fico, 'conferenza capigruppo prima di dibattito su dubbi tempi discussione'... - scannavo : #recovery, @Roberto_Fico costretto a gestire i ritardi del governo apre con fatica la seduta sulle comunicazioni di… - rkmontanari : Recovery: Meloni, 'in Italia non si vede Pnrr, parlino Mattarella, Casellati e Fico' - -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fico

Metro

...stato il suo epilogo e prestandosi alla pantomima delle consultazioni gestite da Roberto, ...stile nazista dell'Unione europea nel nostro processo di riforme e nell'utilizzo dei fondi del...'Il presidenteaveva assunto l'impegno a difendere il Parlamento', ha attaccato Paolo ... Leggi Anche, Draghi presenta il piano alla Camera: 'Non solo numeri e tabelle, qui c'è il destino ...Pochi fondi per salute e ambiente e un Parlamento informato all’ultimo: è questo il Recovery dei migliori? Il premier Draghi ha consegnato la stesura del Pnrr a Camera e Senato ...Recovery: Meloni, in assenza risposte ci asteniamo su giudizio - "Un partito serio non vota un piano cosi' in assenza di risposte e non accetta il metodo di un piano chiuso per mesi nel cassetto e poi ...