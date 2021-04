Qualificazioni Wta 1000 Madrid 2021 | Trevisan e Paolini eliminate all’esordio

Leggi su sportface

(Di martedì 27 aprile 2021) Martinae Jasminenon hanno superato il primo turno di qualificazione del Wtadi, sconfitte rispettivamente da Zarina Diyas per 2-6, 4-6 e da Nina Stojanovic per 4-6, 7-6(5), 4-6.ha tentato di opporre resistenza al tennis esplosivo ed energico dell’avversaria kazaka, sebbene lo strapotere fisico dell’opponente abbia giocato un ruolo fondamentale nella contesa. Dopo il successo ai danni di Mihaela Buzarnescu nel confronto con la Romania, che ha comportato grande gioia per gli appassionati italiani, la tennista toscana non è riuscita nell’impresa di centrare l’ingresso nel main draw madrileno. Non esattamente la medesima dinamica per, ma epilogo identico; Stojanovic ha vinto un braccio di ferro intenso ed equilibrato, ...