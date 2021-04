Problema all’Isola dei Famosi: “Hanno vomitato tutti” | Ecco che sta succedendo (Di martedì 27 aprile 2021) Problema all’Isola dei Famosi, Gilles Rocca è a lanciare la rivelazione: “Hanno vomitato tutti” Ilari Blasi, morta dopo il bacio mancato di GillesScoppia la bufera in studio dopo la prova del bacio in apnea. Protagonisti il fisicatissimo, Gilles Rocca e la sarda, ex letterina Francesca Lodo. I due si sarebbero dovuti sottoporre ad una prova in acqua che gli avrebbe permesso di poter mangiare un bel piatto di amatriciana. Il bell’attore si è rifiutato di sottoporsi alla prova per non suscitare reazioni della fidanzata a casa, Miriam Galanti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeiFamosi) Gilles Rocca, nonostante sia anche un attore e quindi si sarà ... Leggi su kronic (Di martedì 27 aprile 2021)dei, Gilles Rocca è a lanciare la rivelazione: “” Ilari Blasi, morta dopo il bacio mancato di GillesScoppia la bufera in studio dopo la prova del bacio in apnea. Protagonisti il fisicatissimo, Gilles Rocca e la sarda, ex letterina Francesca Lodo. I due si sarebbero dovuti sottoporre ad una prova in acqua che gli avrebbe permesso di poter mangiare un bel piatto di amatriciana. Il bell’attore si è rifiutato di sottoporsi alla prova per non suscitare reazioni della fidanzata a casa, Miriam Galanti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei(@isoladei) Gilles Rocca, nonostante sia anche un attore e quindi si sarà ...

