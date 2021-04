Pizzul Pd | ' Bertolaso torna a Roma dopo aver firmato il fallimento della campagna vaccinale'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pizzul Bertolaso

askanews

Il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio, ha infatti dichiarato: "torna a Roma. In Lombardia ha legato il suo nome a un'evidente inefficienza della prima fase della campagna ...'Ringrazio Guidoche dal momento in cui è stato chiamato in Lombardia sta lavorando in ... Il capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabioe il presidente della Commissione d'...Il capogruppo del Pd in Regione Lombardia: " Ora vedremo a quali ruoli Bertolaso sarà chiamato, di certo non sarà ricordato come il salvatore della Lombardia" ...