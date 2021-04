Pagelle Empoli-Chievo 2-2 | voti e tabellino | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 27 aprile 2021) Lee ildi, match valevole per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di, in cui la due formazioni si sono spartite la posta in palio dopo uno spettacolare pareggio per 2-2: alla doppietta siglata da Leonardo Mancuso hanno risposto le reti realizzate da Manuel De Luca e Francesco Margiotta. In virtù di questo risultato i toscani salgono a 67 punti e si avvicinano sempre più alla promozione diretta inA, mentre i veneti restano ottavi a quota 49. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(4-3-1-2): Brignoli 6; Sabelli 6,5, Romagnoli 6,5, Casale 6, Parisi 6; Haas 6 (87? Nikolaou sv), Zurkowski 6,5 (67? Ricci 6), Stulac 6; Bajrami 6,5 (83? Olivieri sv); ...