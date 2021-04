Nel Veneto 8600 operatori sanitari no-vax rischiano lo stipendio (Di martedì 27 aprile 2021) Nel momento più delicato di gestione dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 esplode anche il caso degli operatori socio-sanitari e infermieri che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria. In particolare nel Veneto sono 8.600 gli operatori che rischiano anche di rimanere senza stipendio, come previsto dall’ultimo decreto voluto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Le aziende sanitarie che hanno in gestione gli ospedali e le case di riposo hanno già provveduto ad inviare i solleciti ai dipendenti no-vax che hanno adesso 5 giorni tempo per rispondere prima dei provvedimenti disciplinari. Tra le giustificazioni ammissibile si può dimostrare di essere stati già immunizzati o di aver già prenotato la vaccinazione. Senza giustificazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Nel momento più delicato di gestione dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 esplode anche il caso deglisocio-e infermieri che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria. In particolare nelsono 8.600 glicheanche di rimanere senza, come previsto dall’ultimo decreto voluto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Le aziendee che hanno in gestione gli ospedali e le case di riposo hanno già provveduto ad inviare i solleciti ai dipendenti no-vax che hanno adesso 5 giorni tempo per rispondere prima dei provvedimenti disciplinari. Tra le giustificazioni ammissibile si può dimostrare di essere stati già immunizzati o di aver già prenotato la vaccinazione. Senza giustificazioni ...

Advertising

reportrai3 : Veneto: una dipendente dell'ufficio prevenzione racconta in esclusiva che nel mese di novembre che spesso digitando… - Matabr1967 : @ZanAlessandro Ancora una conferma per la nostra città. Un'isola felice nel mare leghista veneto. #padova #DDLZan… - ITINERARIARural : RT @PSR_Veneto: I bandi del PSR Veneto in scadenza a maggio ?? Nel mese di maggio 2021 scadono i termini per la presentazione delle domande… - giandomenic45 : RT @MarcoSanavia1: Sono mesi che non posso andare al ristorante ma il governo permette in nome dell’antirazzismo che indiani malati entrino… - amaveronags1 : #fotodepoca de #verona de ieri Sfilata delle truppe francesi nel luglio 1918, in Corso Vittorio Emanuele #verona… -