Minaccia e aggredisce moglie e figlia, arrestato 50enne (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un 50enne di origini albanesi, ritenuto responsabile di “Atti persecutori”. Lo straniero, noncurante della misura già disposta dalla Procura di Benevento di “Allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese”, nella serata di ieri si è recato presso l’abitazione dove vivono la moglie e la figlia, Minacciandole ed aggredendole verbalmente. A seguito di segnalazione al 112, i Carabinieri, già impegnati in quell’area nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino e finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, sono subito intervenuti presso l’abitazione segnalata, bloccando l’uomo in flagranza. Condotto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto undi origini albanesi, ritenuto responsabile di “Atti persecutori”. Lo straniero, noncurante della misura già disposta dalla Procura di Benevento di “Allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese”, nella serata di ieri si è recato presso l’abitazione dove vivono lae landole ed aggredendole verbalmente. A seguito di segnalazione al 112, i Carabinieri, già impegnati in quell’area nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino e finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, sono subito intervenuti presso l’abitazione segnalata, bloccando l’uomo in flagranza. Condotto ...

Advertising

anteprima24 : ** Minaccia e aggredisce moglie e figlia, arrestato 50enne ** - RosannaVaroli : Salso, aggredisce la moglie e minaccia di buttarsi dalla finestra: bloccato dai carabinieri - rep_parma : Salso, aggredisce la moglie e minaccia di buttarsi dalla finestra: bloccato dai carabinieri [aggiornamento delle 10… - gazzettaparma : Salsomaggiore, marocchino aggredisce la moglie che si chiude in bagno e chiama i carabinieri. Quando arrivano l’uom… - XedraOO1 : @stopcensura2020 @avataramg88 Se non fosse stato un migrante? Se non fosse stato di colore? Tutto ok? Il titolo giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia aggredisce Minaccia di morte e aggredisce i carabinieri: arrestato a Bologna I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 54enne bolognese per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a un pubblico ufficiale. E' successo ieri sera, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che in via Francesco Zanardi c'era un uomo che stava ...

In preda alla droga, esplode la sua ira contro la moglie e aggredisce i Carabinieri E' stato quindi arrestato per le ipotesi di reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il diverbio con la moglie, hanno appurato i militari, era scoppiato per futili motivi.

Salso, aggredisce la moglie e minaccia di buttarsi dalla finestra: bloccato dai carabinieri La Repubblica Minacce di morte e auto distrutta, relazione extraconiugale scoperta e punita a San Cono I Carabinieri della stazione di San Cono hanno denunciato 4 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare del posto, composto da padre di 47 anni, madre di 45 e due figli di 22 e 24, ritenuti re ...

In preda alla droga, esplode la sua ira contro la moglie e aggredisce i Carabinieri Nella tarda serata di ieri (lunedì 26 aprile) i Carabinieri di Riccione sono intervenuti in viale Romagna, a seguito delle segnalazioni al 112 sulle urla di una donna, aggredita verbalmente da un uomo ...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 54enne bolognese per resistenza, violenza,e oltraggio a un pubblico ufficiale. E' successo ieri sera, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che in via Francesco Zanardi c'era un uomo che stava ...E' stato quindi arrestato per le ipotesi di reato di violenza,e resistenza a pubblico ufficiale. Il diverbio con la moglie, hanno appurato i militari, era scoppiato per futili motivi.I Carabinieri della stazione di San Cono hanno denunciato 4 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare del posto, composto da padre di 47 anni, madre di 45 e due figli di 22 e 24, ritenuti re ...Nella tarda serata di ieri (lunedì 26 aprile) i Carabinieri di Riccione sono intervenuti in viale Romagna, a seguito delle segnalazioni al 112 sulle urla di una donna, aggredita verbalmente da un uomo ...