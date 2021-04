Migranti, la nave Ong Ocean Vikings salva 236 persone al largo della Libia: 114 sono minori (Di martedì 27 aprile 2021) Migranti, Ocean Vikings salva 236 persone a largo della Libia La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee ha soccorso 236 persone al largo della Libia. Le persone, aggiunge la ong, erano “a bordo di 2 gommoni sovraffollati in acque internazionali, a 32 NM da Zawiyah”. “Diversi sopravvissuti – continua un tweet – erano deboli e disidratati ed ora si stanno riprendendo. Alcune donne hanno subito ustioni da carburante e inalato del fumo”. Tra i Migranti vi sono 114 minori non accompagnati. Leggi anche: Esclusivo TPI: “In Libia abbiamo navigato tra cadaveri. La guardia ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021)236LaViking di Sos Mediterranee ha soccorso 236al. Le, aggiunge la ong, erano “a bordo di 2 gommoni sovraffollati in acque internazionali, a 32 NM da Zawiyah”. “Diversi sopravvissuti – continua un tweet – erano deboli e disidratati ed ora si stanno riprendendo. Alcune donne hanno subito ustioni da carburante e inalato del fumo”. Tra ivi114non accompagnati. Leggi anche: Esclusivo TPI: “Inabbiamo navigato tra cadaveri. La guardia ...

