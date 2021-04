Lol | Ruffini | “Lillo ed Elio sono due geni”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lol Ruffini

ultimaparola.com

- Chi ride è fuori, Paolo: 'Lillo ed Elio due geni, ma non serviva lo show per capirlo'- Chi ride è fuori non smette di far parlare, sono in particolare i tanti artisti e comici ...Certo, mi chiedo: ci volevaper capire che Elio e Lillo sono due geni assoluti? Dove hanno vissuto fino ad oggi?'. Paoloe cinema fanno rima: progetti? 'Due film da regista, in uno recito ...A risollevare gli animi dopo un periodo dark, ci penserà Paolo Ruffini. Dal 26 aprile alle 21.00, sbarca sul canale 128 di Sky il “Paolo Ruffini Diversity Show”. «In cosa consiste il Diversity Show? I ...Lol-Chi ride è fuori, Paolo Ruffini: "Lillo ed Elio due geni, ma non serviva lo show per capirlo" Lol-Chi ride è fuori non smette di far parlare, sono in ...