Le Veronicas stanno tornando con due nuovi album | GODZILLA e HUMAN

Leggi su sicksadworld

(Di martedì 27 aprile 2021) Per la rubrica icone che non ci meritiamo: Lisa e Jessica Origliasso in arte The, leggende del pop australiano meno seguite all'estero e in Italia, hanno annunciato l'uscita di non uno ma ben duecondividendo un video teaser per, il primo dei due:, che è anche la title track dell'è già disponibile nelle piattaforme digitali, mentre l'uscita del disco è prevista per il 28 maggio. Il secondoverrà pubblicato invece un mese dopo, il 2 luglio. Un progetto che evidenzia i due diversi lati delle gemelle:si concentra sul loro alter ego pubblico mentremostra il loro lato più intimista di cantautrici vulnerabili. Il primo di questi dischi ...