Lago d’Iseo, sassi sulla ciclopedonale: chiusa (Di martedì 27 aprile 2021) La strada ciclopedonale tra Vello e Toline, una delle più suggestive passeggiate costiere del Lago d’Iseo, sulla sponda bresciana del Sebino, è stata chiusa dal comune di Marone fino a nuovo ordine, a causa della caduta di sassi, terriccio e ghiaia dalla parete soprastante l’uscita della galleria, in direzione Pisogne. Leggi su bergamonews (Di martedì 27 aprile 2021) La stradatra Vello e Toline, una delle più suggestive passeggiate costiere delsponda bresciana del Sebino, è statadal comune di Marone fino a nuovo ordine, a causa della caduta di, terriccio e ghiaia dalla parete soprastante l’uscita della galleria, in direzione Pisogne.

Advertising

bresciatourism : RT @VisitBrescia: In primavera il #lagodiseo regala tramonti mozzafiato. In cerca di mete imperdibili? ?? - Laura56762102 : Inauguriamo la ritrovata #ZonaGialla con quattro grandi #opere luminose di #DanielBuren esposte al Mirad'Or, un nuo… - lucy_4com : @abc23042014 Sempre bello il lago d'Iseo - VisitBrescia : In primavera il #lagodiseo regala tramonti mozzafiato. In cerca di mete imperdibili? ?? - LambertiAnna2 : Lombardia #YellowZone Credevo che, da oggi, fossimo Orange in realtà siamo liberi di uscire dal comune perché in… -

Ultime Notizie dalla rete : Lago d’Iseo La casa sull'acqua: sul lago di Iseo torna l'arte contemporanea dopo The floating Piers di Christo La Repubblica