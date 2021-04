“La comicità anni ’90 non fa più ridere”: bordata di Giulia Salemi dopo il battibecco con Valentina Persia (Di martedì 27 aprile 2021) L’Isola dei Famosi ha avuto come ospite Giulia Salemi che, per l’occasione ha rimproverato Valentina Persia. La comica, più volte nell’arco dell’esperienza comune in Honduras, ha attaccato la madre dell’influencer milanese, l’altra naufraga Fariba, e la ex Gieffina ha provato a metterla in riga. Giulia Salemi all’Isola del Famosi: “Qui il rispetto è spesso mancato” Giulia Salemi, ospite all’Isola dei Famosi, ieri si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L’influencer milanese ha infatti richiamato Valentina Persia, che ha attaccato sua madre Fariba, più di una volta: “Qui il rispetto è spesso mancato. La lista di chi ha attaccato mia madre è lunga e penso che in questa Isola stiano perdendo il senso ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 aprile 2021) L’Isola dei Famosi ha avuto come ospiteche, per l’occasione ha rimproverato. La comica, più volte nell’arco dell’esperienza comune in Honduras, ha attaccato la madre dell’influencer milanese, l’altra naufraga Fariba, e la ex Gieffina ha provato a metterla in riga.all’Isola del Famosi: “Qui il rispetto è spesso mancato”, ospite all’Isola dei Famosi, ieri si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L’influencer milanese ha infatti richiamato, che ha attaccato sua madre Fariba, più di una volta: “Qui il rispetto è spesso mancato. La lista di chi ha attaccato mia madre è lunga e penso che in questa Isola stiano perdendo il senso ...

