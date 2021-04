Juve, Pirlo si gioca tutto contro l’Udinese. Tudor in allerta (Di martedì 27 aprile 2021) Per Pirlo la partita a Udine contro l’Udinese potrebbe rappresentare l’ultimo atto da tecnico della Juve: Tudor in allerta per il finale di stagione. Andrea Pirlo si gioca il finale di stagione e il futuro contro l’Udinese: in caso di passo falso (anche mezzo), la dirigenza potrebbe sollevare il tecnico dal suo incarico affidando la panchina a Igor Tudor. La separazione anticipata, dopo le recenti dichiarazioni dello stesso Pirlo, non sarebbero così sorprendenti e non sono tabù. Pirlo, a Udine l’ultima chiamata: Tudor in allerta per il finale di stagione Stando alle indiscrezioni che circolano, dopo il pari ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Perla partita a Udinepotrebbe rappresentare l’ultimo atto da tecnico dellainper il finale di stagione. Andreasiil finale di stagione e il futuro: in caso di passo falso (anche mezzo), la dirigenza potrebbe sollevare il tecnico dal suo incarico affidando la panchina a Igor. La separazione anticipata, dopo le recenti dichiarazioni dello stesso, non sarebbero così sorprendenti e non sono tabù., a Udine l’ultima chiamata:inper il finale di stagione Stando alle indiscrezioni che circolano, dopo il pari ...

